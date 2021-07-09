Безработным алматинцам предлагают работу с зарплатой до 250 тысяч тенге

В этом году уровень безработицы в мегаполисе немного снизился.

Более 17 тысяч алматинцев получили работу в центре занятости с начала этого года. Об этом сообщила директор Центра занятости населения Диляра Иманкулова, передает zakon.kz.

С начала года к нам в центр занятости обратились 25 630 человек. В общей сложности получили работу 17 534 человека, из которых трудоустроены на постоянные рабочие места 7827, направлены на временную работу 8379 человек. Диляра Иманкулова

По ее словам, постоянную работу алматинцы находят в основном в сфере услуг, по рабочим специальностям.

Очень много принимают торговые центры, которые нуждаются в продавцах, менеджерах, упаковщиках, охранниках. Я бы хотела сказать, что достаточно много мы трудоустроили юристов, медиков и преподавателей. Во время пандемии вырос спрос на IT-специалистов, - сказала руководитель центра занятости.

Она отметила, что социальная защита уязвимых слоев населения является одной из основных функций социальной политики государства.

Сохранить социальную стабильность в стране сегодня наш девиз, по которому мы работаем. Ежедневно в центр занятости обращаются от 200 до 250 человек. Сейчас сложная ситуация в стране, многие потеряли работу, и госпрограмма "Енбек" дает возможность дать людям хотя бы временную занятость, - подчеркнула Диляра Иманкулова.

По ее словам, в этом году уровень безработицы в мегаполисе немного снизился. В 2020 году он составлял 5,5%, в этом году - 5,2%.

Если говорить об уровне безработицы, то хочу отметить, что по итогам года, также за 1 квартал текущего года показатель составляет 5,2%, отмечается снижение на 0,1% (по сравнению со 2-3 кв. 2020 г. по РК - 4,9%). Согласно данным статистики, число занятых лиц в городе составляет 978,3 тыс. чел., - сказала она.

При этом средняя заработная плата по городу составляет 268 463 тенге, что выше республиканского показателя на 38 тысяч.

Диляра Иманкулова рассказала, что в центре занятости также работает отдел по поддержке работодателей, который ведет работу с работодателями, мониторит вакансии.

В этом году, по ее словам, уровень зарплаты по тем вакансиям, что предоставляют работодатели, несколько вырос и составляет от 150 до 250 тысяч.

Заработная плата зависит от того, с какой квалификацией обращается соискатель. Конечно, если человек пришел без квалификации и опыта работы, мы ему не подберем работу с зарплатой в 200 тысяч, - сказала руководитель центра.

Центр занятости расположен в Доме социальных услуг, который открылся недавно.

Дом социальных услуг - это большой проект акима города Бакытжана Сагинтаева. Здесь решаются многие вопросы, волнующие людей: вопросы жилья, работы, пенсионных отчислений, пособий. Человек, когда заходит к нам в дом, может решить сразу несколько проблемных вопросов. Всего здесь оказывается 776 госуслуг, - рассказала Иманкулова.

По ее словам, Дом социальных услуг пользуется популярностью у горожан, и многие получают то, зачем сюда пришли.

Стараемся решить их проблемы, к нам обращается очень много многодетных мам. И они имеют возможность не только получить работу, но и безвозмездные гранты. Не все люди могут получить работу по разным причинам, некоторые по возрасту не проходят, так как предпенсионного возраста. Эти люди могут получать грант и открыть свой бизнес. Сейчас у нас многодетные мамы, обучившись через Атамекен, получили сертификаты и открывают свое собственное дело, занимаются выпечкой, шитьем, - сказала директор центра.

Один грант составляет 2-5 миллионов тенге. В этом году в рамках программы планируется выдать тысячу таких грантов для реализации различных бизнес-идей на 583,4 тыс. тенге. На данный момент гранты получили уже 514 человек.

Кроме этого, мы предлагаем комплекс мер по временной занятости - это общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика. Большое внимание аким города уделяет именно занятости молодежи, и при его поддержке заработная плата для молодежи именно во время практики увеличена до 102 тысяч тенге. В мегаполисе достаточно дорогая продуктовая корзина, и ребята неохотно шли, сейчас у нас зарплата увеличена и при плане в этом году 800 человек на молодежную практику мы уже отправили 960 человек. Эта программа очень популярна, - поделилась Диляра Иманкулова.

Как правило, после окончания учебного заведения и получения диплома молодые люди испытывают трудности с трудоустройством, их не берут на работу из-за отсутствия опыта.

А здесь он получает свой первый опыт работы, и у него появляется первая запись в трудовой книжке. У нас в городе очень много организаций, которые готовы принять молодых специалистов на практику. Это и частные компании, и государственные организации. Мы подбираем им практику по той специальности, что написана у них в дипломе. После молодежной практики стараемся устроить молодежь на постоянное место работы. Многие остаются работать там, где проходили практику, так как устроили работодателей. Это опять же зависит от молодых людей, как они себя покажут, - рассказала директор центра.

По ее словам, по этой программе в центре остались работать 15 человек. Акмарал Айдосова также мечтает получить здесь работу после прохождения практики.

Когда начался карантин, я потеряла работу, долго ее искала в интернете, потом обратилась в центр занятости. Что есть такая организация, мне рассказала мама. Здесь я устроилась на общественную работу, помогала с документацией в центре занятости, проводила консультации с безработными. Сейчас я получила диплом и хочу перевестись на молодежную практику, чтобы получить свой первый стаж по этой программе. На общественных работах получала зарплату в 85 тысяч, по молодежной практике зарплата чуть больше - 102 995 тенге. Практика будет длиться 6 месяцев, и они войдут в мой трудовой стаж, затем планирую остаться работать здесь - в центре. Хочу помогать людям, - поделилась Акмарал Айдосова.

В программе молодежной практики принимают участие люди до 29 лет. 35% средств субсидируется со стороны государства, остальную часть зарплаты выплачивают работодатели.

По социальным рабочим местам принимаем людей уже с квалификацией, если он бухгалтер, то подбираем ему работу по этой специальности. В целом программа "Енбек" очень удобна и для работодателей, и для соискателей. Во время пандемии многие компании потеряли объемы и нуждаются в поддержке. Все направления по этой программе мы на сегодня исполнили на 100%, - отметила Иманкулова.

Для тех, кто потерял квалификацию, либо хочет поменять профессию, здесь предусмотрены краткосрочные курсы от 1 до 6 месяцев, на которые планируется направить тысячу безработных. В настоящее время уже обучаются 603 человека.

В основном учебные центры обучают три месяца. Центр не только оплачивает их обучение, но еще и выплачивает стипендию в 21 тысячу.

Я хотела получить новую профессию. Пришла в центр и меня направили на профессиональное обучение. Мне предложили несколько профессий, но я выбрала шитье, так как люблю шить. Я бесплатно получаю образование и получаю стипендию в 21 тысячу тенге, хотела бы выразить благодарность государству за такую помощь, - сказала Камила Ахметжанова.

Также, по словам Диляры Иманкуловой, запущенная в 2020 году в рамках антикризисных мер Дорожная карта занятости продолжается в текущем году. В ее рамках планируется создать 1,1 тыс. рабочих мест. Сейчас на проектах работают 463 человека

Кроме того, в городе ведется работа по созданию новых рабочих мест в рамках государственных программ и субъектов предпринимательства, где планируется создать 51,2 тыс. рабочих мест, из которых 35,4 тыс. - постоянные, 15,8 тыс. - временные.

В рамках таких программ, как Дорожная карта бизнеса, Нұрлы жер, индустриально-инновационного развития, агропромышленного комплекса, по развитию образования и науки, развития регионов, туристской отрасли, Енбек и других, в городе создано 15,9 тыс. рабочих мест, субъектами предпринимательства - 22,5 тысяч.

Для получения содействия в трудоустройстве каждый может обратиться в Центр занятости населения как лично, так и онлайн. При желании можно самостоятельно ознакомиться с перечнем вакантных рабочих мест на портале "Электронной биржи труда" - enbek.kz, там же можно зарегистрироваться онлайн как лицо, ищущее работу. Если в течение трех дней человеку не найдут работу, он может оформить себя как безработного. В этом статусе человек может находиться полгода.

Для удобства подбора подходящей вакансии в Электронной бирже труда имеются фильтры с возможностью подбора условий труда, характера и режима работы, а также заработной платы.

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