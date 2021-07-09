Нужно ли вакцинированным казахстанцам сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за рубежа

МИД РК проводит переговоры со многими странами по признанию на их территории казахстанского паспорта вакцинации.

Немало казахстанцев находятся сейчас за рубежом. Одни поехали на отдых, другие - к родственникам, третьи - путешествуют, учатся, работают… Многие из них, в том числе привитые, спрашивают, нужно ли им сдавать там ПЦР-тест при возвращении домой или нет. На вопросы по данной теме отвечает официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев, сообщает zakon.kz.

- Супруги из Алматы, которые уже два месяца находятся в Германии, пишут, что скоро собираются домой, и спрашивают, нужно ли им проходить там ПЦР-тестирование, если они привиты вакциной "Спутник V" и у них на мобильном телефоне имеется казахстанский паспорт вакцинации. В связи с этим вопрос: нужен ли ПЦР-тест для прибывающих из-за рубежа казахстанцев, у которых есть казахстанский паспорт вакцинации?

- Если у человека на руках имеется казахстанский паспорт вакцинации, им не нужно проходить ПЦР-тестирование, они показывают в аэропорту только свой паспорт вакцинации. Кстати, им сейчас необходимо обновить паспорт вакцинации на мобильном телефоне, потому что у нас в Казахстане вступил в силу новый образец паспорта вакцинации, и они в обязательном порядке должны обновить все это.

- Как это делается?

- Это делается через QR-код на eGov mobile. Заходишь туда через свою ЭЦП, наверху нажимаешь на галочку "Обновить", и вместо старого образца паспорта вакцинации загрузится новый с QR-кодом. Человек может спокойно заезжать в Казахстан.

- А если казахстанцы прошли вакцинацию за границей, то им нужен ПЦР-тест по прибытии в Казахстан или нет?

- Если гражданин Казахстана провакцинировался за границей, то перед вылетом обязательно должен пройти там ПЦР-тестирование и по приезду в Казахстан обратиться в медицинское учреждение, где он прикреплен, зарегистрировать свою справку о вакцинации, которую ему дали за рубежом, и получить новую справку о том, что его вакцина признается в Казахстане. И в следующий раз он уже спокойно, без проблем может выезжать и въезжать в Казахстан.

Но, чтобы приехать в Казахстан, он обязательно должен пройти ПЦР-тестирование там, откуда приезжает.

- Бывает, что человек нигде не прикреплен, тогда что делать?

- Это не проблема, он может пойти в любую поликлинику и предъявить справки, которые ему дали за границей, и его сразу введут в базу вакцинации. Повторяю, это можно сделать в любой поликлинике, не- обязательно там, где прикреплен.

- Паспорта вакцинации каких стран признает на сегодняшний день Казахстан?

- На сегодняшний день Казахстан признает паспорта вакцинации только шести стран. Это Монголия, Таиланд, Индия, Грузия, Кыргызстан и Молдова. Граждане этих стран могут спокойно приезжать к нам без ПЦР-тестирования, но с паспортом вакцинации своего государства. То есть мы признаем их паспорт вакцинации, они - наш.

С остальными странами и государствами Министерством иностранных дел РК в настоящее время проводятся переговоры на предмет обоюдного признания паспорта вакцинации.

- Каков срок действия ПЦР-теста для приезжающих в Казахстан авиапассажиров?

- ПЦР-тестирование действительно в течение 72 часов до вылета.

- Есть ли еще какие-то случаи, при которых ПЦР-тест обязателен для тех, кто приезжает в Казахстан?

- Любой человек, любой гражданин, неважно, казахстанский или иностранный, у которого нет паспорта вакцинации, обязан при въезде в Казахстан предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Также ПЦР-тест должны предъявлять граждане тех стран, чьи паспорта вакцинации еще не признаны Казахстаном.

- Но при этом вакцинация необязательна? Если, например, человек не успел привиться.

- Необязательна. Человек может прибыть просто с ПЦР-тестом.

- Какие вакцины действуют на территории Казахстана?

- На данный момент мы предлагаем четыре вакцины: отечественная QazVac, российская "Спутник-v", китайская CoronaVac и еще одна китайская, которую производят в Эмиратах, - Hayat-Vax. Все они действующие, работают, люди вакцинируются ими.

- Многие казахстанцы прививаются "Спутником-v", но эта вакцина, к сожалению, не признана на территории Саудовской Аравии. По этой причине наши соотечественники не смогут совершать умру. Как будет решаться этот вопрос?

- Мы в курсе.

В настоящее время Министерством иностранных дел проводятся переговоры со многими странами мира по признанию на их территории казахстанского паспорта вакцинации. Необязательно признавать вакцину каких-то стран, обязательно надо признать паспорт вакцинации - вот это важно.

По окончании переговоров мы непременно уведомим граждан о принятых решениях.

- Каков срок действия вакцин, которые используются в нашей стране?

- По информации разработчиков вакцин - от года до полутора лет. К примеру, китайская вакцина, говорят, действует до года, российская - до полутора лет.

Исходя из этого, ВОЗ сейчас приходит к единому мнению, что люди должны будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции раз в год. Поэтому по приложению Ashyq срок вакцинации будет показываться ровно год.

- Почему российская вакцина, которой прививаются многие наши граждане, не признается при поездке в эту страну?

- Сейчас ведутся переговоры по признанию казахстанского паспорта вакцинации. Надеемся, в ближайшие дни вопрос решится положительно.

Торгын Нурсеитова

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