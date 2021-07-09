В акции принимают участие торговые марки "Мелочи Жизни" и "STR8".

8 июля в Алматы стартовал благотворительный проект "Добрый продукт", который инициирован компаниями "Ergopack" и "Коктем" совместно с Общественным фондом поддержки детей с онкологическими заболеваниями "Здоровая Азия".

Теперь, приобретая продукцию в супермаркетах, можно помочь онкобольным детям из детского хосписа "Я с тобой".

Один из организаторов проекта, Мария Ледяева, отметила, что пандемия коронавируса для каждой страны мира стала непростым испытанием.

Пандемия стала мощным толчком для значительного роста благотворительных инициатив со стороны неравнодушных людей. Мы узнали о том, что детскому хоспису для онкобольных детей необходима помощь, так как карантин очень усложнил их финансовое состояние. При этом детям, которые постоянно проживают в хосписе и реабилитационном отделении хосписа, а также тем, кто находится под постоянным медицинским наблюдением выездной службы, необходима постоянная медицинская поддержка. У хосписа есть ежемесячные нужды, которые без финансовой помощи не решить. Поэтому мы решили организовать эту акцию и поддержать их. В акции принимают участие торговые марки "Мелочи Жизни" и "STR8", - сообщила М. Ледяева.

Теперь, приобретая товары этих торговых марок, каждый житель мегаполиса может быть уверен, что часть средств от выручки пойдет на помощь больным детям. При этом можно сэкономить на покупках и купить акционный товар со скидками до 45%.

В Алматы с 8 июля к акции присоединились супермаркеты и магазины A-Store (ТРЦ "ADK), Cosmart (сеть магазинов) и Carefood. С 15 июля на прилавках акция "Добрый продукт" стартует в "Сабыржан" (Тоймарт), в сети "Магнум" и Small с 21 июля.

Как рассказала Мария, она буквально вчера была в детском хосписе @detskyhospis (страница в Инстаграм). В настоящее время там в тяжелом состоянии в стационаре находятся 6 детей в возрасте от 40 дней до 13 лет. На лечении находятся как тяжелобольные дети, так и те, кто в состоянии ремиссии, - они в реабилитационном отделении хосписа.

По моим данным, в реабилитационном отделении детского хосписа сейчас находится 12 детей. Часть деток пока находятся дома под наблюдением круглосуточной медицинской бригады, которая также нуждается в финансовой поддержке. Кроме того, на постоянном попечении выездной службы находятся 320 детей. Миссия детского хосписа - подарить детям качественную жизнь без боли и страданий. Здесь не думают о том, сколько осталось у ребенка времени, здесь все силы и любовь, заботу и уход дарят больным детям, чтобы скрасить радостью оставшиеся дни жизни. Я уверена, что алматинцы и жители регионов также захотят помочь этим детям, если узнают про них, возможно, кто-то даже будет помогать им напрямую. Мы также надеемся, что и другие компании последуют нашему примеру и тоже станут поддерживать хоспис. Сделать добро просто, - говорит Ледяева.

К слову, организаторы призывают крупные торговые сети присоединиться к благотворительной акции. Акция также охватывает торговые сети в Нур-Султане, Таразе, Шымкенте, Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске.

Более подробная информация об акции, а также о магазинах, которые поддержали благотворительную акцию, размещена на официальных страницах в социальных сетях @str8_kazakhstan и @melochi.zhizni.kz.

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