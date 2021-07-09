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Грузовым поездом в Уральске мужчине отрезало ноги

Фото: NewTimes.kz 9 июля 2021, 18:48

Пациент находится в реанимации.

По словам очевидцев, мужчина попал под поезд ночью, передает zakon.kz.

Пациент находится в реанимации Областной многопрофильной больницы в тяжелом состоянии, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Уральск по ст. 344 ч. 1 Уголовного кодекса РК ((Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

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