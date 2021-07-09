По какому пути пойдут казахстанские тюрьмы

Данный вопрос обсужден в МВД РК с участием международных экспертов.

Модернизация уголовно-исполнительной системы Казахстана продолжает оставаться одним из самых актуальных запросов общества в правоохранительной сфере, сообщает zakon.kz.

На площадке Международного онлайн-форума "Пенитенциарная система в новой реальности" представители МВД, депутаты Парламента, юристы, национальные и международные эксперты, правозащитники обсудили современную систему исполнения наказаний.

В работе форума под председательством министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева приняло участие порядка 150 человек: представители государственных органов, национальные эксперты в области прав человека, а также руководители дипломатических миссий и международных организаций из Канады, США, Великобритании, России, Индии, Узбекистана, Нидерландов и Беларуси.

Министр отметил эффективность данной площадки и подчеркнул, что основу для широкого диалога заложил форум, проведенный в 2019 году, по результатам которого в национальные законодательные акты внесен ряд изменений и дополнений по улучшению правового положения осужденных и условий их содержания.

Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что модернизация уголовно-исполнительной системы продолжает оставаться одним из самых актуальных запросов общества в правоохранительной сфере.

На расширенном заседании Коллегии МВД Президент страны указал на необходимость улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы. "МВД должно продемонстрировать реальные результаты", - процитировал министр главу государства.

В этой связи МВД основными приоритетами всех реформ уголовно-исполнительной системы определило, в первую очередь, соблюдение прав человека, улучшение условий содержания осужденных, развитие их трудозанятости, модернизацию пенитенциарной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами.

Для обеспечения безопасности и соблюдения прав осужденных, предотвращения правонарушений по поручению главы государства МВД проводится работа по обеспечению сплошного видеонаблюдения пенитенциарных учреждений с исключением "слепых зон". Ерлан Тургумбаев также сообщил о предстоящей передаче функции медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения РК.

"Это позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения и предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий", - подчеркнул министр.

Кроме того, МВД законодательно упрощена процедура перевода осужденного в колонию по месту жительства (исключены требования о положительном поведении), отменены ограничения на передачу лекарств, снижены сроки рассмотрения заявлений об освобождении по болезни, предоставлено право направления обращений электронным способом.

В части улучшения условий содержания в феврале увеличены нормы питания осужденных почти на 40%, на треть - разрешенный вес посылок и передач. Расширен перечень предметов, которые разрешается иметь при себе, получать в передачах и приобретать. С прошлого года в колониях начали внедрять "электронные магазины". Также увеличено количество свиданий.

Как подчеркнул министр, еще одним важным вопросом является трудозанятость лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Число вовлеченных в эту сферу осужденных увеличено с 38% в прошлом году до 49% в текущем. Это способствует их адаптации в обществе, а также позволяет выплачивать нанесенный ущерб потерпевшим и помогать семьям.

В свою очередь международные эксперты высоко оценили и поддержали реформирование уголовно-исполнительной системы и выступили с предложениями по обмену опытом и учебными программами, а также оказанию экспертной помощи.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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