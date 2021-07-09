Привитых "Спутником V" туристов освободили от карантина в Шри-Ланке

Остальным предстоит провести на карантине две недели.

Туристам больше не нужно проходить 14-дневный карантин по прибытии на Шри-Ланку. Соответствующее решение приняло правительство страны, передает zakon.kz.

В первый и на седьмой день пребывания в стране туристам понадобится сделать ПЦР-тест. Исключение делается только для детей в возрасте до двух лет. При этом вакцинированным туристам так же, как и людям, не сделавшим прививку, придется размещаться в отелях уровня безопасности 1. Они закрыты для местных жителей за исключением персонала. В случае отрицательного ПЦР-теста турист сможет поменять отель, - пишет Газета.ru.

Отмечается, что условия для невакцинированных гостей останутся прежними. Им по прибытии в Шри-Ланку предстоит провести на карантине две недели.

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