Массовое отключение света произошло в Алматы

Произошла авария.

В Алматы произошел массовый сбой в системе подачи электричества, сообщает zakon.kz.

В "Алатау жарык компаниясы" уточнили, что 9 июля в 17:38 произошла авария на линиях напряжением 500 кВт.

Отключения электричества во многих частях города связаны не нашими сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг, - отметили в ведомстве.

Как уточняется, в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ "Север-Юг" АО "КЕГОК" (подстанция "Алма-500", п. Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (Система Автоматического Отключения Нагрузки) на 44 подстанциях города и с последующем частичным отключение потребителей Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов.

В 18:17 транзитная линия 500 кВ включена, после чего проводилось планомерное подключение потребителей. В 18:40 подключены потребители питающиеся от 25 подстанций из 44 ПС. На данный момент ведутся работы по подключению других абонентов. Приносим извинения перед горожанами за доставленные неудобства, - резюмируется в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!