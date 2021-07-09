Дело об убийстве 17-летней давности раскрыто в Павлодаре

Раскрыть дело удалось благодаря экспертизам.

Виновный не скрывался, но у полицейских не было доказательств, передает zakon.kz.

В 2004 году в Железинском районе обнаружили тело женщины. Неизвестный убил сельчанку и оставил ее в подвале. Тогда следователи не смогли установить виновного, - пишет Pavlodarnews.kz.

Раскрыть дело удалось благодаря экспертизам.

Мужчина не скрывался, но полицейские не знали, что это он. По результатам экспертиз доказали его вину. Человека задержали, - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций первый заместитель начальника Департамента полиции Жаскайрат Каиров.

Спикер предположил, что убийство долго оставалось нераскрытым из-за разницы в прежней и современной экспертизах.

Может быть, такие экспертизы в 2004 году не применялись, которые применяются сейчас, - добавил Каиров.

По данным ведомства, в этом году полицейские раскрыли 485 преступлений прошлых лет. Всего в следственных подразделениях департамента расследовали 2864 уголовных дела, в 1796 из них установили виновного, материалы направили в суд. Процент раскрываемости составил 75,2%.

Кроме того, с начала года задержали 50 уголовных преступников, один из которых совершил убийство в 2016 году и скрывался в России.

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