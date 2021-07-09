Поезд с детьми слетел с рельсов в реку в Австрии

Спасатели предполагают, что инцидент случился из-за упавшего на рельсы после непогоды дерева.

54 школьника находились в одном из вагонов пассажирской электрички, сошедшей с рельсов на федеральной земле Зальцбург, передает zakon.kz.

17 человек получили различные травмы и ранения, четверых пришлось госпитализировать, - пишет mignews.

Известно, что все пассажиры поезда были гражданами Австрии.

Спасатели предполагают, что инцидент случился из-за упавшего на рельсы после непогоды дерева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!