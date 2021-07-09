Поезд с детьми слетел с рельсов в реку в Австрии

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Спасатели предполагают, что инцидент случился из-за упавшего на рельсы после непогоды дерева.
54 школьника находились в одном из вагонов пассажирской электрички, сошедшей с рельсов на федеральной земле Зальцбург, передает zakon.kz.
17 человек получили различные травмы и ранения, четверых пришлось госпитализировать, - пишет mignews.
Известно, что все пассажиры поезда были гражданами Австрии.
Спасатели предполагают, что инцидент случился из-за упавшего на рельсы после непогоды дерева.
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