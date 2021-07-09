Строительство 16-километровой объездной автодороги завершено в Жамбылской области

Вдоль 16-километровой дороги скоро начнется строительство бизнес-объектов, будут созданы новые рабочие места.

В Жамбылской области завершилось строительство автодороги "Южный обход города Тараза к границе с Кыргызстаном" протяженностью 16,1 км. Подрядчик - ТОО "Казахдорстрой". Строительные работы были начаты в 2019 году. На реализацию проекта по программе "Нұрлы жол" выделено 3,5 млрд тенге, передает zakon.kz.

Удобная и разветвленная сеть автотрасс способствует экономическому развитию области. Жители соседнего Кыргызстана проезжают через наш регион транзитом. Для удобства водителей и повышения уровня безопасности в 2019 году было начато строительство объездной автомобильной дороги. Уверен, что новая трасса будет способствовать развитию торговых отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. К тому же, вдоль 16-километровой дороги скоро начнется строительство бизнес-объектов, будут созданы новые рабочие места, - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время торжественной церемонии открытия трассы.

Глава региона поблагодарил подрядчика за качественно выполненную работу.

Многие водители были вынуждены долгое время проезжать через город Тараз, направляясь в Кыргызстан, что занимает много времени. Теперь же время в пути значительно сокращается. К тому же большегрузные автомобили разрушают своим весом дорожное полотно в областном центре и Жамбылском районе, - говорит водитель Султан Ахметжан.

Как пишет пресс-служба акима региона, почетный житель Жамбылского района Сабри Асанов поблагодарил руководство области за внимательное отношение к нуждам населения.

Недалеко отсюда расположено сразу несколько населенных пунктов. Грузовики теперь не будут нарушать покой сельчан, как раньше, - сказал он.

Почетный дорожник РК Самед Жумадильдаев выразил уверенность в том, что объездная трасса поможет разгрузить дороги в областном центре.

На сегодняшний день около 70 тысяч жителей города Тараз проживают за железной дорогой по направлению "Алматы - Шымкент". Транспортное сообщение между двумя частями города осуществлялось через единственный путепровод, расположенный по улице Абая. В последние годы в связи с увеличением числа автомобилей в два-три раза данный путепровод не справлялся с потоком транспортных средств, что приводило к многочисленным затором автомобилей и дорожно-транспортным происшествиям.

Для решения данной проблемы был реконструирован недостроенный путепровод через железную дорогу по улице Айша-биби с дальнейшим строительством новой автодороги "Южный обход города Тараза к границе Кыргызстана", примыкающей к автодороге республиканского значения "Тараз - Утмек - граница Кыргызстана".

Новая трасса будет способствовать обеспечению транспортного сообщения между Таразом и населенными пунктами Жамбылского района. Кроме того, будет развиваться транспортная логистика, появилась возможность быстро и безопасно доехать до пунктов пропуска "Айша-биби" и "Бесагаш".

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