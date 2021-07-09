На 58% снизилась загруженность инфекционных коек в столице

В настоящее время количество развернутых инфекционных коек составляет более 3 тыс.

В Нур-Султане благодаря разворачиванию дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом загруженность коек снизилась с 71% до 58%, передает zakon.kz.

Так, если только утром для борьбы с КВИ было задействовано 14 стационаров с коечной мощностью 2505 и загруженность составляла 71%, то после разворачивания новых инфекционных мест загруженность снизилась на 58%. В настоящее время количество развернутых инфекционных коек составляет более 3 тыс., - пишет пресс-служба акимата города.

Ранее в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в городе дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны РК с общей мощностью 300 койко-мест.

С 9 июля Многопрофильная городская больница №1 также задействована как ковидный стационар. Для этого в данной больнице было развернуто еще 600 коек.

Только вакцинация и соблюдение санитарных норм позволят обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей, - резюмируется в сообщении.

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