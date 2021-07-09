Убийцу чемпиона Азии по карате осудили в Актобе

Поводом для убийства стала банальная ссора между молодыми людьми.

Подозреваемым по делу об убийстве 18-летнего Даулета Хайруллы проходил 21-летний Серик Садуов. Его обвинили в убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, передает zakon.kz.

Суд приговорил его к 22 годам колонии. С осужденного в пользу потерпевших взыскали 17 млн тенге в качестве возмещения морального вреда, - приводит портал "Мой город" слова пресс-службы областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Убийство произошло 4 февраля. Тело парня бросили недалеко от стадиона в центре города. Орудием преступления стал обрез "ИЖ-К" 16 калибра. Из этого обреза, говорится в материалах дела, подсудимый стрелял в человека, но тот смог уклониться от выстрела и остался жив. Хайрулле пуля попала в живот, он скончался на месте, тогда Садуов был в состоянии алкогольного опьянения.

Поводом для убийства стала банальная ссора между молодыми людьми. Как сообщили полицейские, компания молодых людей решила отметить день рождения знакомой девушки, арендовала для этого дом в старой части города. Там между молодыми людьми произошел конфликт.

Даулет Хайрулла был трехкратным чемпионом Казахстана, победителем чемпионата РК и обладателем Кубка Азии по киокушинкай-кан карате, работал детским тренером.

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