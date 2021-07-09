Участок дороги перекроют из-за ремонта в Нур-Султане

Движение будет перекрыто с 10 по 27 июля.

Участок улицы Куляш Байсеитовой временно перекроют в связи с ремонтом, передает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Куляш Байсеитовой, - сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как уточняется, в связи с проведением ремонта с 10 по 27 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Куляш Байсеитовой от ул. Конституции до ул. Фахд бен абдул азиз.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.

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