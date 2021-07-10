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Стрельба с резней произошла возле детского сада во Франции, есть жертвы

Фото: eurasialaw.ru 10 июля 2021, 00:23

Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.

Мужчина погиб, трое получили ножевые ранения и госпитализированы в результате нападения возле детского сада во французском Марселе, передает zakon.kz.

Смертельный инцидент случился вечером в одиннадцатом округе Марселя. Прибывшие по вызову полицейские увидели 18-летнего юношу, который скончался от огнестрельного ранения. Сообщается, что он был известен полиции как человек, связанный с оборотом нелегальных психоактивных веществ, - пишет lenta.ru.

Пока не ясно, был ли стрелявший тем, кто напал на прохожих с ножом.

Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.

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