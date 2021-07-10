Китай перестал считать большую панду вымирающим животным

Популяция панд в дикой природе увеличилась примерно до 1,8 тыс. особей.

Представитель Министерства экологии и охраны окружающей среды КНР Цуй Шухун заявил, что теперь большая панда относится к уязвимым видам, передает zakon.kz.

Популяция панд в дикой природе увеличилась примерно до 1,8 тыс. особей, что отражает улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению их естественной среды обитания, - цитирует ТАСС Цуй Шухуна.

Последний раз китайские экологи проводили перепись больших панд в 2013 году, тогда исследователи насчитали в дикой природе 1 864 особей. До этого бамбуковых медведей пересчитывали в КНР в 2003 году, на тот момент их популяция составляла 1596 особей. Большинство из них обитают в лесах китайских провинций Сычуань, Шэньси и Ганьсу.

В 2016 году Международный союз охраны природы сообщил об изменении статуса большой панды в Красной книге. Ее перестали считать вымирающим видом и перенесли в категорию уязвимых животных. В тот момент китайские власти заявили, что удалять гигантских панд из списка животных, находящихся под угрозой исчезновения, преждевременно, - резюмируется в сообщении.

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