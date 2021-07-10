Как избежать теплового удара

Симптомами теплового удара могут быть повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица.

В жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара — состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости

Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - рассказала врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.

В жару необходимо носить головные уборы, широкую свободную одежду светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки. Максимально возможное время следует оставаться в помещении, где есть кондиционер, но стоит избегать резкого перепада температур, отмечает врач.

Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны, - рекомендует Исакова.

По ее словам, при приготовлении пищи надо стараться меньше использовать духовку или плиту, так как это может способствовать повышению температуры в помещении. Кроме того, можно принимать освежающий душ, но стоит избегать резких перепадов температур - они особенно нежелательны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Если в условиях пандемии и масочного режима стало плохо из-за маски, необходимо отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание.

Симптомами теплового удара могут быть повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица. Если человек получил тепловой удар, необходимо вызвать скорую помощь. Чтобы оказать первую помощь в такой ситуации, необходимо завести пострадавшего в прохладное помещение и уложить, слегка приподняв ноги, а также дать выпить воды и охладить кожу, протирая влажным полотенцем или побрызгав прохладной водой, добавила врач.

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