Еще 3130 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 798,
- в городе Алматы - 491,
- в городе Шымкент - 246,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 104,
- в Алматинской области - 118,
- в Атырауской области - 160,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 43,
- в ЗКО - 198,
- в Карагандинской области - 325,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 50,
- в Мангистауской области - 137,
- в Павлодарской области - 130,
- в СКО - 40,
- в Туркестанской области - 49.
Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 717,
- в городе Алматы - 161,
- в городе Шымкент - 101,
- в Акмолинской области - 29,
- в Актюбинской области - 60,
- в Алматинской области - 41,
- в Атырауской области - 140,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 117,
- в Карагандинской области - 333,
- в Костанайской области - 61,
- в Кызылординской области - 36,
- в Мангыстауской области - 50,
- в Павлодарской области - 77,
- в СКО - 25,
- в Туркестанской области - 26.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 410 150 человек.
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