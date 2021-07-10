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Еще 3130 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Фото: РБК 10 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 798,
  • в городе Алматы - 491,
  • в городе Шымкент - 246,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 104,
  • в Алматинской области - 118,
  • в Атырауской области - 160,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 43,
  • в ЗКО - 198,
  • в Карагандинской области - 325,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 50,
  • в Мангистауской области - 137,
  • в Павлодарской области - 130,
  • в СКО - 40,
  • в Туркестанской области - 49.

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 717,
  • в городе Алматы - 161,
  • в городе Шымкент - 101,
  • в Акмолинской области - 29,
  • в Актюбинской области - 60,
  • в Алматинской области - 41,
  • в Атырауской области - 140,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 117,
  • в Карагандинской области - 333,
  • в Костанайской области - 61,
  • в Кызылординской области - 36,
  • в Мангыстауской области - 50,
  • в Павлодарской области - 77,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 410 150 человек.

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