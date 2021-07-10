Еще 3130 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 798,

в городе Алматы - 491,

в городе Шымкент - 246,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 104,

в Алматинской области - 118,

в Атырауской области - 160,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 43,

в ЗКО - 198,

в Карагандинской области - 325,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 50,

в Мангистауской области - 137,

в Павлодарской области - 130,

в СКО - 40,

в Туркестанской области - 49.

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 717,

в городе Алматы - 161,

в городе Шымкент - 101,

в Акмолинской области - 29,

в Актюбинской области - 60,

в Алматинской области - 41,

в Атырауской области - 140,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 117,

в Карагандинской области - 333,

в Костанайской области - 61,

в Кызылординской области - 36,

в Мангыстауской области - 50,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 410 150 человек.

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