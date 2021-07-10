Названы неизвестные многим полезные функции смартфона

Они могут упростить использование гаджета.

Эксперт назвал полезные, но неизвестные многим людям функции смартфона, сообщает zakon.kz.

По словам директора факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислава Косарева, они могут упростить использование гаджета, но зачастую пользователи о них просто не догадываются, пишет агентство "Прайм".

Он отметил, что одной из таких хитростей является создание ссылок для контактов. Так, их можно перенести на рабочий экран и звонить в один клик, рассказал он и добавил, что аналогично можно поступить и с другими функциями, например, с режимом инкогнито. На экран также можно перенести меню, чтобы под рукой были регулировки яркости, громкости и другие, особенно это актуально для устройств с большой диагональю, добавил специалист. Для этого нужно зайти в специальные возможности и выбрать их.

Кроме того, можно ускорить работу анимации смартфона, тогда он заработает быстрее.

Для этих целей надо войти в режим разработчика, который, зачастую, активируется нажатием 7 раз на номер сборки вашего смартфона. Далее надо найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза — тем самым вы заставите свой телефон работать быстрее обычного, что экономит время, — пояснил Косарев.

Он отметил еще одну полезную функцию, это воспроизведение текста смартфоном, она активируется в разделе специальных возможностей. Еще одна — это гостевой режим, его можно настроить, если устройством пользуется посторонний, кому человек не готов открыть свои личные данные. Для этого следует открыть уведомления, нажать на иконку пользователя и выбрать «добавить гостя», заключил эксперт.

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