Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

АЗС Казахстана заподозрили в ценовом сговоре

Фото: gov.kz 10 июля 2021, 09:01

Территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции вынесли 17 уведомлений в адрес АЗС.

Выявлены признаки ценового сговора у ряда розничных реализаторов дизельного топлива в 7 регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В нарушении антимонопольного законодательства заподозрили:

  • в Нур-Султане – ТОО "Бизнес Петролеум", ТОО "Ойл", ТОО "Аурика", ТОО "Аскар", ТОО "АЗС "Номад", ТОО "Gas energy";
  • в Алматы – ТОО "Royal petrol", ТОО "Газпромнефть";
  • в Шымкенте –ТОО "МИГ", ТОО "ТС";
  • в Жамбылской области –ТОО "Эврика нефтепродукт", ТОО "Бизнес Ойл", ТОО "Тараз VIP сервис", ТОО "Тараз Петрол Сервис", ИП "Нуров", ИП "Мухиев";
  • в Кызылординской области – ТОО "Қызылорда мұнай өнімдері"
  • в Алматинской области (ТОО "Газпромнефть Казахстан");
  • в Туркестанской области (ТОО "ТС" и ТОО "МИГ") .

Территориальные подразделения АЗРК вынесли 17 уведомлений, в которых требуют устранить признаки антиконкурентных согласованных действий и снизить цены. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬13
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала сертификаты о прививке
Выявлены случаи уничтожения вакцины в трех регионах Казахстана