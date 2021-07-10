АЗС Казахстана заподозрили в ценовом сговоре

Территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции вынесли 17 уведомлений в адрес АЗС.

Выявлены признаки ценового сговора у ряда розничных реализаторов дизельного топлива в 7 регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В нарушении антимонопольного законодательства заподозрили:

в Нур-Султане – ТОО "Бизнес Петролеум", ТОО "Ойл", ТОО "Аурика", ТОО "Аскар", ТОО "АЗС "Номад", ТОО "Gas energy";

в Алматы – ТОО "Royal petrol", ТОО "Газпромнефть";

в Шымкенте –ТОО "МИГ", ТОО "ТС";

в Жамбылской области –ТОО "Эврика нефтепродукт", ТОО "Бизнес Ойл", ТОО "Тараз VIP сервис", ТОО "Тараз Петрол Сервис", ИП "Нуров", ИП "Мухиев";

в Кызылординской области – ТОО "Қызылорда мұнай өнімдері"

в Алматинской области (ТОО "Газпромнефть Казахстан");

в Туркестанской области (ТОО "ТС" и ТОО "МИГ") .

Территориальные подразделения АЗРК вынесли 17 уведомлений, в которых требуют устранить признаки антиконкурентных согласованных действий и снизить цены. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

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