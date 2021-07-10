Почти 40 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 июля, сообщает zakon.kz.

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371+ и 1393 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 989 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 775 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 770 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 161 пациент,• на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 июля 2021 года

8 июля зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов, 76 человек выздоровели. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 57 742, летальных случаев - 1026, выздоровевших - 52 863.

На 10 июля в Казахстане первым компонентом провакцинированы 4 241 859 человек, вторым компонентом - 2 389 756 человек.

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