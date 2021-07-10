В Украине хотят получить компенсации от России и Германии

Более половины жителей Украины хотят, чтобы власти страны потребовали репарации от Германии и России.

Более половины жителей Украины хотят, чтобы власти страны потребовали репарации от Германии и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие данные были получены в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. Против этой инициативы всего 31,5% респондентов.

А 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) хотят потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев во время правления Иосифа Сталина. Прогнозируемо, что большинство сторонников этой инициативы – жители западных областей Украины.

Эту идею не поддерживают 35,7% опрошенных.

Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.

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