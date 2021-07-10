Утвержден перечень загрязняющих веществ, для которых установлены экологические нормативы

В список вошли 16 веществ, загрязняющих воздух.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 25 июня 2021 года утвердил Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию, сообщает zakon.kz.

В перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы эмиссий вошли вещества, загрязняющие атмосферный воздух:

диоксид серы и другие соединения серы;

оксиды азота и другие соединения азота;

окись углерода;

летучие органические соединения;

металлы и их соединения;

мышьяк и его соединения;

цианиды;

хлор и его соединения;

фтор и его соединения;

предельные углеводороды;

меркаптаны;

сероводород;

углерод черный (сажа);

пыль, в том числе асбестосодержащая (РМ-2.5, РМ-10, взвешенные частицы, волокна);

полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны;

иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия в атмосферном воздухе населенных мест.

Вещества, загрязняющие воду:

органические соединения галогенов и вещества, которые в водной среде могут образовывать эти соединения;

органические соединения фосфора;

органические соединения олова;

металлы и их соединения;

углеводороды и их соединения;

цианиды;

мышьяк и его соединения;

пестициды (ядохимикаты), для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде;

взвешенные вещества и суспензии;

вещества, которые способствуют эвтрофикации (нитраты и фосфаты);

вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на кислородный баланс;

иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде в водных объектах культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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