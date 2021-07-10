Утвержден перечень загрязняющих веществ, для которых установлены экологические нормативы

В список вошли 16 веществ, загрязняющих воздух.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 25 июня 2021 года утвердил Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию, сообщает zakon.kz.
В перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы эмиссий вошли вещества, загрязняющие атмосферный воздух:
- диоксид серы и другие соединения серы;
- оксиды азота и другие соединения азота;
- окись углерода;
- летучие органические соединения;
- металлы и их соединения;
- мышьяк и его соединения;
- цианиды;
- хлор и его соединения;
- фтор и его соединения;
- предельные углеводороды;
- меркаптаны;
- сероводород;
- углерод черный (сажа);
- пыль, в том числе асбестосодержащая (РМ-2.5, РМ-10, взвешенные частицы, волокна);
- полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны;
- иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия в атмосферном воздухе населенных мест.
Вещества, загрязняющие воду:
- органические соединения галогенов и вещества, которые в водной среде могут образовывать эти соединения;
- органические соединения фосфора;
- органические соединения олова;
- металлы и их соединения;
- углеводороды и их соединения;
- цианиды;
- мышьяк и его соединения;
- пестициды (ядохимикаты), для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде;
- взвешенные вещества и суспензии;
- вещества, которые способствуют эвтрофикации (нитраты и фосфаты);
- вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на кислородный баланс;
- иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде в водных объектах культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.
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