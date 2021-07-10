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Утвержден перечень загрязняющих веществ, для которых установлены экологические нормативы

Фото: nurecology.kz 10 июля 2021, 09:55

В список вошли 16 веществ, загрязняющих воздух.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 25 июня 2021 года утвердил Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию, сообщает zakon.kz.

В перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы эмиссий вошли вещества, загрязняющие атмосферный воздух:

  • диоксид серы и другие соединения серы;
  • оксиды азота и другие соединения азота;
  • окись углерода;
  • летучие органические соединения;
  • металлы и их соединения;
  • мышьяк и его соединения;
  • цианиды;
  • хлор и его соединения;
  • фтор и его соединения;
  • предельные углеводороды;
  • меркаптаны;
  • сероводород;
  • углерод черный (сажа);
  • пыль, в том числе асбестосодержащая (РМ-2.5, РМ-10, взвешенные частицы, волокна);
  • полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны;
  • иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия в атмосферном воздухе населенных мест.

Вещества, загрязняющие воду:

  • органические соединения галогенов и вещества, которые в водной среде могут образовывать эти соединения;
  • органические соединения фосфора;
  • органические соединения олова;
  • металлы и их соединения;
  • углеводороды и их соединения;
  • цианиды;
  • мышьяк и его соединения;
  • пестициды (ядохимикаты), для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде;
  • взвешенные вещества и суспензии;
  • вещества, которые способствуют эвтрофикации (нитраты и фосфаты);
  • вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на кислородный баланс;
  • иные загрязняющие вещества и их соединения, для которых установлены предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде в водных объектах культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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