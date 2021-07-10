Землетрясение магнитудой 6.4 произошло на юго-западе от Алматы

Энергетический класс землетрясения 13.8.

Утром 10 июля на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

В 8:14 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 739 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 13.8.Магнитуда MPV 6.4.Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.50° в.д.Глубина 40 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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