В Нур-Султане выдавали фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

В столице с начала месяца, установлено два факта сбыта поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов, сообщает zakon.kz.

Так, полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в полиции.

Также, сотрудниками полиции установлен гражданин РК, который находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге.

Справки отправлял через мессенджер Телеграмм. По прибытии на территорию страны, в отношении подозреваемого будут приняты меры в рамках Уголовного законодательства.

По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.

Сотрудниками полиции проведена проверка ряда медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы.

В Департаменте полиции напомнили, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст.385 УК РК до 4-х лет лишения свободы.

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