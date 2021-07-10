В Нур-Султане началось расширенное заседание Правительства

В Правительстве началось расширенное заседание с участием Президента Казахстана.

В Нур-Султане начало работу расширенное заседание правительства, передает zakon.kz.

Заседание проходит под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период.

Работу сегодняшнего заседания предлагаю построить следующим образом: Об итогах социально-экономического развития за первое полугодие доложит премьер-министр Аскар Мамин. О мерах денежно- кредитной политики доложит Нацбанк Казахстана. Об эпидситуации и мерах по обеспечению занятости расскажет Ералы Тугжанов. Касым-Жомарт Токаев.

Также итоги социально-экономического развития подведут акимы.

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