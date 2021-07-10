Модернизацию производства и вопросы занятости обсудили мажилисмены в Алматинской области

Также поднят вопрос необходимости закупа компьютерного томографа для больницы района.

Как решаются вопросы с трудоустройством населения в регионах, пронализировали депутаты Мажилиса, члены фракции Nur Otan в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Так, в ходе работы в регионе мажилисмены Данияр Алимбаев, Айгуль Куспан, Алия Абсеметова, Макпал Тажмагамбетова, Жанарбек Ашимжанов и Жанна Тельпекбаева ознакомились с модернизацией сахарного завода Акѕu Kant в Аксуском районе.

Сегодня это единственный сахарный завод в нашей стране, который имеет собственную сырьевую базу и выращивает сахарную свеклу, пшеницу, люцерну. Производственная мощность завода составляет 550 тыс. тонн переработки сахарной свеклы за сезон с выходом 14% сахара.

По словам директора завода Самата Надирбаева, Акѕu Kant работает при поддержке государства и инвесторов.

В прошлом году на предприятии была запущена линия жомопрессового отделения сахарной свеклы и начаты работы по выпуску прессованного жома.

Технология предусматривает выпускать с конвейера отжатый жом с 22% сухого вещества. Таким образом, завод начал выпуск совершенно нового продукта на рынке кормов - свекловичный прессованный пакетированный жом.

Для выхода на производственную мощность завода мы планируем увеличить посевные площади за счет ввода дополнительных поливных земель, в том числе путем внедрения капельного орошения, передачи в долгосрочную аренду земельных участков завода передовым крестьянским хозяйствам. Также прорабатывается вопрос по закупу и переработке тростникового сырца, - отметил Самат Надирбаев.

Подчеркнув важность полной автоматизации процесса на заводе, мажилисмены акцентировали внимание на возможностях трудоустройства местного населения.

Мы ознакомились с полным циклом производства сахара. Очень радует тот факт, что на производстве есть возможность местной молодежи обучиться этому делу и получить дополнительные навыки, - сказала депутат Мажилиса Айгуль Куспан

Во время встреч в районе депутаты Мажилиса также обсудили ряд проблемных вопросов, среди которых, в частности, отсутствие водохранилища в поймах рек Аксу, Буйен, а также необходимость подведения ирригационных сетей.

Кроме того, поднят вопрос необходимости закупа компьютерного томографа для больницы района.

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