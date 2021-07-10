Зарплаты госслужащим и педагогам увеличат в Казахстане в этом году - Мамин

Будет увеличен оклад для 82 тысяч госслужащих.

С апреля этого года начался рост экономики Казахстана впервые с марта прошлого года. По итогам I полугодия он составил 2,2%. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства, передает zakon.kz.

В текущем году продолжено повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тысяч педагогов на 25 процентов, для 247 тысяч медицинских работников - от 20 до 30% в зависимости от уровня квалификации. Должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с охватом 21 тысячи штатных единиц. Аскар Мамин

По его словам, будет увеличен оклад у 82 тысяч госслужащих. С 1 июля в 1,9 раза - у работников местных исполнительных органов. С 1 января 2022 года - у сотрудников центральных госорганов на 30% ежегодно до 2024 года.

В целом среднемесячная зарплата педагогов увеличилась до 234 тысяч тенге, врачей - до 320 тысяч тенге, соцработников - до 180 тысяч тенге, госслужащих - до 267 тысяч тенге, - сказал глава правительства.

Всего по стране среднемесячная зарплата за 6 месяцев составила 233 тысячи тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!