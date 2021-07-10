Для спасения изможденного скота в регионах Казахстана выделят зерно из запасов

С нового урожая будут закуплены дополнительные объемы фуражного зерна.

В Мангистауской и Кызылординской областях организовано межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи. Об этом премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал на расширенном заседании правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с аномальными климатическими условиями зафиксирован падеж скота в Мангистауской, Кызылординской областях. На сегодня уровень падежа составил 0,13% и 0,03% соответственно. В этих регионах организовано межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи. Из запасов Продкорпорации выделено более 600 тонн ячменя в данные регионы, для принятия оперативных решений созданы республиканские оперативные штабы в регионах для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки. Аскар Мамин

Кроме того, по его словам, по схеме форвардного закупа Продкорпорацией законтрактовано 766 тысяч тонн продовольственного и фуражного зерна.

С нового урожая будут закуплены дополнительные объемы фуражного зерна.

Продолжаются работы по восстановлению орошаемых земель путем модернизации ирригационной инфраструктуры - в текущем году запланирована реконструкция 1050 км. В результате при транспортировке потери снизятся на 200 млн кубов, будет восстановлено 78 тысяч га орошаемых земель. Проводится активная работа по цифровизации магистральных каналов, до конца года будет оцифровано 16 каналов, с учетом полученного опыта в течение ближайших пяти лет будут оцифрованы все основные каналы страны, - сообщил премьер-министр.

При этом глава правительства уточнил, что модернизация инфраструктуры АПК обеспечит производство сельхозпродукции на сумму 66 млрд тенге и создание 16 тысяч рабочих мест в текущем году.

Ведется работа по строительству водохранилищ. В целом до 2030 года будет построено 39 новых водохранилищ общим объемом 3,6 млрд куб. метров. Строительство позволит ввести в оборот порядка 400 тысяч га новых орошаемых земель и снизить до 30% зависимость от объемов воды трансграничных рек, а также создать 129 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, - заключил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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