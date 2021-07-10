Мамин рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты

Установлены предельные цены для 12 регионов.

Правительством принимаются оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства, передает zakon.kz.

В фокусе особого внимания Правительства - цены на социально значимые продовольственные товары. В мае текущего года цены на продовольственные товары в годовом выражении в мире выросли почти на 34%. Правительством совместно с регионами принимаются оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Данный вопрос находится на особом контроле, - заявил Мамин.

Так, установлены предельные цены для 12 регионов.

Для насыщения рынка продуктовыми товарами и стабилизации цен заключены соглашения почти с 16 тысячами производителей и торговых объектов, увеличена оборотная схема с 33,3 млрд. тенге до 50 млрд. тенге, проведен форвардный закуп на 10 млрд. тенге.

Принимаемые меры позволят удержать рост цен на социально значимые продтовары на уровне 9,5% до конца текущего года.

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