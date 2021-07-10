Токаев: Подделка паспортов вакцинации – это прямая угроза общественному здравоохранению

Мы должны понимать, что вакцинация – это единственный выход из пандемии, подчеркнул Президент.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о поддельных паспортах вакцинации, передает zakon.kz.

Сейчас в СМИ появляется информация о подделке паспортов вакцинации. Это для общества очень опасная ситуация и говорит о том, что в местах массового скопления людей могут быть зараженные люди. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этой ситуации особое внимание. Мы должны понимать, что вакцинация - это единственный выход из пандемии. Это очевидно, - заявил глава государства на расширенном заседании правительства.

Президент подчеркнул, что люди должны задуматься о своем здоровье и здоровье близких и принять взвешенное решение. Он также отметил, что не нужно верить словам антиваксеров.

Подделка паспортов вакцинации - это прямая угроза общественному здравоохранению и безопасности. Надо привлекать таких лиц к жесткой ответственности, - сказал Токаев.

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