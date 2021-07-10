Министр сельского хозяйства должен уйти в отставку - Токаев

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Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку. Так считает глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.
Считаю правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.
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