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Министр сельского хозяйства должен уйти в отставку - Токаев

Фото: Акорда 10 июля 2021, 12:57

Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку. Так считает глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

Считаю правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.

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