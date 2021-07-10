Строго наказывать за подделку паспортов вакцинации поручил Президент

Необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил строго наказывать за подделку документов по вакцинации, сообщает zakon.kz.

Как я уже говорил до этого, появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно понимать как прямую угрозу здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом. Президент РК.

Глава государства отметил, что необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования.

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