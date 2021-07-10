Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: Токаев поручил приступить к реализации проекта

Об этом Президент высказался на расширенном заседании правительства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к реализации проекта по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ, сообщает zakon.kz.

Об этом Президент высказался на расширенном заседании правительства.

Обращаю внимание на важный вопрос развития энергокомплекса и защиты окружающей среды Алматы. Я давал поручение правительству совместно с "Самрук-Казына" окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации перевода на газ ТЭЦ-2, - сказал Токаев.

По его словам, правительством и фондом предлагается строительство новой парогазовой установки взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции.

Срок исполнения проекта - до конца 2026 года, я так понимаю. В принципе, я поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта. Первый этап должен быть завершен в 2023 году.

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