Избавляться от равнодушных чиновников рекомендовал Токаев

Безынициативные, равнодушные чиновники нам не нужны - Токаев.

Безынициативные, равнодушные чиновники на государственной службе не нужны. Такое заявление сделал на расширенном заседании глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В заключении о качестве работы государственного аппарата. Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент. Вам следует проявлять инициативу, исполнительность, умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения. Безынициативные, равнодушные чиновники нам не нужны. От такого балласта следует избавляться, - сказал Токаев.

Президент отметил, что правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, оперативность, объективность в отношении коррупционных проявлений против госаппарата.

Реально виновных привлекать к ответственности согласно закону. Следует обратить особое внимание на госзакупки, так как эта сфера по-прежнему является непрозрачной. Такого же внимания заслуживает злоупотребление при дорожном и других видах строительства, особенно затрагивающие крупные и средние инфраструктурные проекты. Словом, системная и последовательная борьба с коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом. Госаппарат должен быть собран и нацелен на результат, - подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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