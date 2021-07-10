Из-за чего образовался дефицит и резкий рост цен на ГСМ, рассказал Токаев

Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ.

Правительству следует принять меры по наказанию виновных в ситуации с внеплановой остановкой Атырауского НПЗ. Такое поручение дал на расширенном заседании глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ. Вот здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 трлн тенге, в качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней. А полная остановка заводов будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились, - сказал Токаев.

Как следствие, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ.

С начала года цены на топливо выросли уже на 13%. В южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные. Минэнерго и "Самрук-Казына", в частности, КМГ, должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопросы увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демпферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с внеплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный непорядок, мягко выражаясь. Это проблема АНПЗ, - подчеркнул глава государства.

При этом Токаев отметил, что в работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств.

Агентство финмониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября, - заключил президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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