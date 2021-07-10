Концепцию по управлению госдолгом поручил разработать Токаев

В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства, сказал Токаев.

Правительству Казахстана предстоит разработать концепцию по управлению государственным долгом. Такое поручение дал на расширенном заседании глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства, - сказал Токаев.

По его словам, к 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 до 49%. Вместе с тем большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте.

Квазигосударственный сектор также имеет значительную долговую нагрузку. При этом единого документа по подходам к управлению госдолгом у нас по-прежнему нет. Словом, есть над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом, - поручил президент.

Он напомнил, что Нацфонд перешел из режима накопления в режим потребления - ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет.

В 2020 году он составил 40% к доходу бюджета. В текущем году показатель будет равен 36%, - констатировал глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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