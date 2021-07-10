За полгода в рамках "Экономики простых вещей" реализовано 237 новых проектов

Глава Правительства отметил, что с начала текущего года Высшим советом при Президенте по реформам приняты 2 пакета срочных мер по поддержке экономики.

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Аскар Мамин доложил о принимаемых мерах по поддержке экономики и субъектов предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил, что с начала текущего года Высшим советом при Президенте по реформам приняты два пакета срочных мер по поддержке экономики.

В январе т.г. утверждены срочные реформы по стимулированию инвестиций и росту экономики, включающие меры налогового стимулирования, дерегулирования, расширения льготного финансирования МСБ. В феврале т.г. приняты дополнительные меры по поддержке предпринимательства, - говорится в сообщении.

Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заключено Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

Для определения конкретных потребностей и актуальных вопросов бизнеса НПП "Атамекен" проведен опрос более 50 тыс. субъектов предпринимательства, на основании которого подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ в рамках актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год.

Правительством совместно с депутатами Парламента оперативно разработаны и приняты все необходимые изменения в законодательство.

В первом полугодии 2021 г. в рамках программ льготного финансирования "Дорожная карта бизнеса", "Еңбек" и "Экономика простых вещей", а также программы Национального Банка реализовано более 25,7 тыс. проектов на сумму 1,4 трлн тенге. Всего в 2021 году будет реализовано 38,5 тыс. проектов на 2 трлн тенге, что составляет 50% от всего объема кредитования МСБ.

В рамках программы "Экономика простых вещей" в регионах одобрено порядка 3 тыс. проектов на 723 млрд тенге. В первом полугодии т.г. реализовано 237 новых проектов.

Наибольшее количество проектов одобрено в Туркестанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, значительно меньше - в Атырауской области и г. Нур-Султан.

В общем объеме государственных закупок, осуществляемых в рамках программы "Экономика простых вещей", доля местного содержания варьируется от 28% до 62%.

Средний показатель доли местного содержания по республике составляет 45%, в первом полугодии рост доли местного содержания составил 22 процентных пункта.

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