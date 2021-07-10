В 2021 году в сельское хозяйство будет инвестировано свыше 700 млрд тг – Мамин

В текущем году планируется ввод 35 молочно-товарных ферм, 2200 га садов, 2 мясокомбинатов, 5 птицефабрик, 4 объектов по производству рыбы.

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Аскар Мамин доложил о мерах по повышению продовольственной безопасности страны, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил, что реализуется Комплексный план по насыщению внутреннего рынка отечественной продовольственной продукцией на 2021-2023 годы. Сегодня из 29 ключевых продовольственных товаров по 11 обеспеченность составляет свыше 100%, по 12 - свыше 80%, по 6 отмечается импортозависимость.

В текущем году планируется ввод 35 молочно-товарных ферм, 2200 га садов, двух мясокомбинатов, пяти птицефабрик, четырех объектов по производству рыбы. Кроме того, в 2022-2023 годах планируется запуск дополнительно 70 молочно-товарных ферм, 4400 га садов, четырех мясокомбинатов, шести птицефабрик, четырех объектов по производству рыбы и одного сахарного завода.

Реализация указанных мер позволит достичь уровня полного самообеспечения внутреннего рынка основными продовольственными товарами до 2024 года. Премьер-министр подчеркнул, что Правительство ведет последовательную работу по развитию сельского хозяйства. В текущем году будет обеспечен рост выпуска продукции АПК на 5% на сумму более 7 трлн тенге.

Правительством увеличены объемы государственной поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и высококачественных семян.

В текущем году в сельское хозяйство будет вложено свыше 700 млрд тенге инвестиций, что на 22% выше уровня прошлого года. Инвестиции в производство продуктов питания увеличатся на 18,8%, до 124 млрд тенге. В настоящее время реализуется 285 инвестиционных проектов на сумму 335 млрд тенге. В целом, данные меры позволят создать 8,4 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, - сказал Мамин.

Для поддержки развития растениеводства будет обеспечена поставка дизтоплива в объеме 770 тыс. тонн в период уборочных работ по фиксированной льготной цене. Кроме того, площади кормовых культур увеличатся на 9,6%, до 3,6 млн га.

В целях стимулирования развития отраслей АПК реализуются 98 инвестиционных проектов на сумму 139 млрд тг в растениеводстве и 174 проекта на сумму 153 млрд тг в животноводстве.

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