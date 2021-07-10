Доля казахстанского содержания в инфраструктурных проектах повысится до 90%

По итогам I квартала 2021 года местное содержание в регулируемых закупках доведено до 55%.

В ходе расширенного заседания правительства глава Кабмина Аскар Мамин рассказал о реализации Дорожной карты по развитию строительной индустрии на 2021-2025 годы, сообщает zakon.kz.

Обеспечивается реализация Дорожной карты по развитию строительной индустрии на 2021-2025 годы. В рамках Дорожной карты будет осуществлен запуск 166 проектов стройиндустрии. В результате реализации запланированных проектов к 2025 году доля казахстанского содержания при реализации инфраструктурных проектов будет доведена до 90%, - заявил Мамин.

Глава Правительства отметил, что по итогам I квартала т.г. местное содержание в регулируемых закупках доведено до 55%. До конца года будет реализовано 45 проектов на сумму 131 млрд тенге с созданием 4,5 тыс. рабочих мест, а также заключено 70 долгосрочных договоров и оффтейк контрактов на сумму 100 млрд тенге.

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