Как меняется организация дорожного движения в столице

Отдельные новшества применяются впервые.

Для повышения уровня дорожной безопасности и создания комфортных условий в столице происходят изменения в организации дорожного движения. Об этом сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, передает zakon.kz.

Отдельные новшества применяются впервые, при этом специалистами изучена их эффективность и при реализации учтены факторы безопасности. Данная работа проводится в рамках комплексного плана, куда были внесены новые меры с учетом опыта стран Европы и Азии. Основным элементом обеспечения дорожной безопасности в городе является правильная работа светофоров и их регулирование, - рассказали в полиции.

Например, перед регулируемыми пешеходными переходами в качестве альтернативы обустроены безопасные места разворота для транспортных потоков, позволяющие снять нагрузку с перекрестков путем запрета левых поворотов (пр. Тәуелсіздік, ул. Нәжімеденова, ул. Қошкарбаева, ул. Сығанақ, ул. Керей-Жәнібек Хандары, пр. Мәңгілік ел, пр. Тұран). На данных участках установлены дополнительные секции с символом в виде стрелки, указывающим разворот.

Для сокращения конфликтных точек и увеличения пропускной способности исключены левые повороты и развороты на 7 перекрестках (Керей-Жәнібек Хандары - Ақмешіт, Республика - Сейфулина, Бөгенбай - Уәлиханова, Қошқарбаева - Төлебаева и т.д.).

Впервые применен режим работы светофора, не влияющий на пропускную способность, но обеспечивающий дополнительную безопасность при проезде перекрестков (увеличено время горения зеленого мигания и желтого за счет основного зеленого).

Улучшается видимость светофора путем заменены мониторов светофорных объектов с увеличением диаметра с 200 до 300 мм на 16 участках, до конца года будут заменены мониторы на 18 участках.

Приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, является основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры позволят сократить количество опасных участков и дорожно-транспортных происшествий, - отметил руководитель столичного Департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов.

Также до конца текущего года на пешеходных светофорах будут установлены дополнительные световые устройства для концентрации внимания и визуального восприятия красного сигнала светофора. При этом красный свет падает на тротуар и на экран сотового телефона пешехода.

Нанесение в красной разметке островка безопасности позволило почти безостановочно осуществлять на перекрестках правый поворот при разрешенном движении поперечного направления. Столичные водители положительно оценили эти изменения. Учитывая эффективность, в этом году планируется нанесение островков безопасности по улице Туркестан и на других участках.

От горожан часто поступают предложения по ограничению максимальной скорости на дорогах частного сектора. Учитывая предложения жителей, в рамках пилотного проекта на основных дорогах частного сектора столицы максимальная скорость снижена до 40 км/час. Кроме того, по улице Космонавтов впервые сделан приподнятый пешеходный переход (пандус) для принудительного снижения скорости транспортных средств.В условиях быстро растущей автомобилизации населения эти меры позволят снизить нагрузки на пересечениях улиц и количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы, - резюмировали в ДП.

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