Мамин представил нового вице-министра сельского хозяйства

Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро".

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил нового вице-министра - и.о. министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Постановлением Правительства РК Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК. Ербол Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в Администрации Президента, министерствах финансов и сельского хозяйства, - говорится в сообщении.

Сегодня Премьер-министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.

Карашукеев родился в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ им. Аль-Фараби (1997), Бакалавр юриспруденции

· Институт экономики и права КазНУ им. Аль-Фараби (1999), Магистр экономики

Трудовой стаж:

· Главный специалист Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике (1998-1999);

· Консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001);

· Финансовый директор, Директор филиала в г. Актобе, Директор по западному региону СП ТОО "Медикус Центр" (2002-2003);

· Директор финансового департамента - Член Правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (2003-2006);

· Директор Сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007);

· Управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (2007);

· Председатель Правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (2007-2009);

· Генеральный директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012);

· Генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ", ФНБ "Самрук-Казына" (2012-2013);

· Заместитель Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (2013-01.2016);

· Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019);

· Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-04.2019);

· Председатель правления, Член совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (04.2019-03.2021);

· И.о. заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (03.2021-04.2021);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (с 04.2021)

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