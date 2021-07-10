"Байтереку" поручили разработать меры для поддержки пострадавших фермеров

Особое внимание, по мнению главы государства, необходимо уделить ситуации на селе.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства поручил акимам совместно с холдингом "Байтерек" разработать комплекс мер для поддержки пострадавших фермеров, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Особое внимание необходимо уделить ситуации на селе. По моему поручению в Жамбылской области реализован пилотный проект по увеличению доходов сельского населения. Результат неплохой - производство сельхозпродукции увеличилось в два раза, поголовье скота - на 24%. Сократилось количество безработных, получателей адресной социальной помощи, незарегистрированных самозанятых. Правительство должно рассмотреть возможность расширения этого проекта, - заявил Токаев.

Он отметил, что рост реальных и номинальных доходов населения снизился, а изменения в видах доходов неудовлетворительны. Президент заявил, что, несмотря на увеличение социальных трансфертов, таких как пенсии, пособия и стипендии, трудовые доходы продолжают снижаться. В этом направлении необходимо принять срочные и масштабные меры. Это позволит повысить трудовые доходы и доходы от предпринимательства, снизить масштабы теневой экономики.

Как уточняется, еще один вызывающий беспокойство вопрос - обеспечение кормами. Ситуация усугубилась из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования. Только в Мангистауской области количество погибшего скота достигло трех тысяч голов.

Акиматами и Министерством сельского хозяйства не были приняты правильные решения. Не проводилась четкая и системная работа. В результате фермеры оказались в трудном положении. Нет никаких конкретных действий и обратной связи. Поэтому фермеры обратились за помощью непосредственно ко мне. Конечно, засуха - природное явление. Я это прекрасно понимаю. Но это только одна сторона вопроса. Прежде всего в такое непростое время профильное министерство должно было принимать оперативные и ответственные решения. Однако министерству не удалось эффективно организовать работу. Поэтому считаю правильным, чтобы министр Сапархан Омаров как лицо, несущее персональную ответственность за ситуацию в отрасли, подал в отставку, - сказал Президент.

Президент полагает, что на фоне принятых антикризисных мер, таких как беспрецедентные фискальные вливания и мягкая денежно-кредитная политика, ускорились темпы инфляции. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись на 40% - это самый высокий показатель за десятилетие. В таких условиях инфляция в стране за первые полгода составила 7,9%. Острейшей проблемой стало подорожание продуктов питания. Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности.

Критика неспособности отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива. Помимо производственных издержек, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и непрозрачные посреднические схемы. Сезонность поставок, как следует из самого термина, абсолютно ожидаема, предсказуема, а значит, и управляема. Решение данного вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры хранения продукции до следующего сезона. Поручения по строительству и модернизации овощехранилищ давались не раз. Но ситуация в лучшую сторону не меняется. Следует системно решать эту проблему. Поручаю Правительству совместно с акимами разработать План строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели, - сказал глава государства.

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