Токаев потребовал расширить набор доступных вакцин для граждан

По мнению главы государства, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь.

Глава государства провел расширенное заседание Правительства. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По мнению главы государства, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Необходимо адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Актуальная задача - минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения.

Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов. Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал случаи подделки документов о вакцинации очень опасными для общества и призвал правоохранительные органы уделить этому вопросу особое внимание. По его словам, граждане должны прежде всего думать о своем здоровье и здоровье близких, принимать осознанные решения.

Не нужно верить слухам и рассказам антиваксеров. Мы должны продолжить кампанию по вакцинации. А в отдельных сферах вакцинация должна стать обязательной. Для этого есть и конституционная, и законодательная база. Собственно, это долг каждого человека перед своими соотечественниками, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев потребовал расширить набор доступных вакцин для граждан, в том числе международно признанных.

В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. Могу сказать, что в соответствии с договоренностями Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года два миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, нужно, чтобы глава государства подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок. В конце концов, мы должны дать возможность нашим гражданам привиться тем, чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее время, - отметил Президент.

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