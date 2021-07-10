Токаев выразил соболезнования Президенту Бангладеш

Приложение zakon.kz
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Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара на фабрике в городе Рупгандж.
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Бангладеш Мухаммеду Абдул Хамиду, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял весть о гибели и пострадавших гражданах в результате пожара на фабрике в городе Рупгандж.
Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме.
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