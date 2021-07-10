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Более 120 тыс. человек эвакуируют в Японии из-за стихийного бедствия

Фото: из открытых источников. 10 июля 2021, 18:25

Предупреждение о погодной опасности было повышено до пяти баллов.

Свыше 120 тысяч жителей японских префектур на острове Кюсю должны эвакуироваться из-за ливней, передает zakon.kz.

Через несколько дней после того, как оползни обрушились на город Атами, предупреждение о погодной опасности было повышено до пяти баллов - самый высокий уровень, - пишет mignews.

Власти призвали эвакуироваться жителей Идзуми, Иса, Сацума-Сендай, Сацума и Юсуи.

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