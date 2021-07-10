Более 120 тыс. человек эвакуируют в Японии из-за стихийного бедствия

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Предупреждение о погодной опасности было повышено до пяти баллов.
Свыше 120 тысяч жителей японских префектур на острове Кюсю должны эвакуироваться из-за ливней, передает zakon.kz.
Через несколько дней после того, как оползни обрушились на город Атами, предупреждение о погодной опасности было повышено до пяти баллов - самый высокий уровень, - пишет mignews.
Власти призвали эвакуироваться жителей Идзуми, Иса, Сацума-Сендай, Сацума и Юсуи.
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