Экс-участник "Дома-2" упал с шестого этажа

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Перед падением он был с девушкой.
На юго-востоке столицы обнаружено тело бывшего участника скандального телевизионного шоу "Дом-2", передает zakon.kz.
Установлено, что ЧП произошло в ночь на субботу на Перервинском бульваре. По предварительной информации, мужчина погиб, выпав из окна квартиры на шестом этаже, - пишут vesti.ru.
Как уточняется, речь идет о 28-летнем Филиппе Чубукове. Перед падением он был с девушкой.
Обстоятельства его гибели пока неизвестны.
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