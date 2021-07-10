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Экс-участник "Дома-2" упал с шестого этажа

Фото: kliker.com 10 июля 2021, 18:46

Перед падением он был с девушкой.

На юго-востоке столицы обнаружено тело бывшего участника скандального телевизионного шоу "Дом-2", передает zakon.kz.

Установлено, что ЧП произошло в ночь на субботу на Перервинском бульваре. По предварительной информации, мужчина погиб, выпав из окна квартиры на шестом этаже, - пишут vesti.ru.

Как уточняется, речь идет о 28-летнем Филиппе Чубукове. Перед падением он был с девушкой.

Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

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