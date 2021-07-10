Пожар разгорелся на трансформаторной подстанции в Семее

Жертв и пострадавших нет.

Электрокабель загорелся в тоннеле предприятия, передает zakon.kz.

Незамедлительно прибыв на место, сотрудники службы пожаротушения приступили к разведке пожара. Горел электрокабель в тоннеле трансформаторной подстанции. Технологический процесс на предприятии был остановлен. На подстанции произошло плотное задымление, в связи с этим установлен дымосос и проведено проветривание, - пишет altaynews.

Пожар ликвидирован в 10:27. Длина сгоревшего кабеля - 21 метр.

Жертв и пострадавших нет.

На тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и восемь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается сотрудниками испытательной пожарной лаборатории. Предварительно загорание произошло из-за аварийного режима электрооборудования, - резюмируется в сообщении.

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