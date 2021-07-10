Грозы и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Казахстане

В 12 регионах "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 июля, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, на востоке области - сильный дождь. Ветер северный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами шквал, град. Ветер северный, местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 18 м/с.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидаются гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

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