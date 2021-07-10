Адвокат подал в суд на Президента Кыргызстана

Он уверен в своей правоте и требует морального ущерба в 100 млн сомов.

Бывший адвокат Президента и глава Госкомрелигии Акин Токталиев подал в Первомайский районный суд на Садыра Жапарова за то, что тот его уволил и обвинил правозащитника в том, что он вошел в экстремистскую группировку, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kg.

Он уверен в своей правоте и требует морального ущерба в 100 млн сомов.

Есть видео, на котором Садыр Жапаров говорит, что уволил меня потому, что я якобы вошел в экстремистскую группу, а на деле еще во время избирательной кампании он, оказывается, дал слово, что уволит меня, - пояснил Токталиев.

В исковом заявлении он просит обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации, а также реабилитацию перед общественностью и возмещение морального вреда в сумме 100 млн сомов.

Поводом для обращения за судебной защитой послужило то обстоятельство, что Садыр Жапаров по сей день не реабилитирует меня в глазах общественности, где он спонтанно и необоснованно, огульно, без подтверждающих фактов распространил в СМИ не соответствующие действительности сведения обо мне, порочащие мои честь и достоинство, - написано в исковом заявлении.

Указывается, что 13 февраля 2021 года Жапаров в интервью одному из СМИ рассказал, что Токталиев присоединился к одному из радикальных религиозных течений.

Сообщается, что в качестве соответчика будет выступать бывший пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек, которая в своих высказываниях якобы дискредитировала деятельность адвоката.По словам истца, в суде Жапаров и Галина Байтерек должны будут предоставить доказательства того, что Токталиев придерживался экстремистских взглядов.

Как отмечается, Токталиев ранее собирался подать в суд на Президента. Он являлся адвокатом Жапарова, когда тот еще отбывал срок в заключении.

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