Центральные улицы затопило в Усть-Каменогорске

11 июля в регионе также прогнозируется сильный дождь.

Залило улицы из-за проливного дождя, передает zakon.kz.

Устькаменогорцы сообщают в соцсетях, что дождь стал причиной потопа на многих улицах, в том числе центральных. Горожане предполагают, что причина в неисправной ливневке или ее отсутствии, - пишет Noks.kz.

11 июля в регионе также прогнозируется сильный дождь.

Ранее в ДЧС сообщали, что в связи с осадками 9-11 июля возможен подъем уровня воды в реках.

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